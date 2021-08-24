Нехватка микросхем угрожает жизненно важным секторам экономики

Международная технологическая группа Giesecke + Devrient прогнозирует сбои в экономически важных областях, таких как подключённый транспорт, платёжные системы и электронные идентификаторы, и всё это может иметь далеко идущие последствия.

Во всё более цифровом мире нынешняя нехватка микросхем – явление, серьёзность которого растёт с каждым днем. Какими бы шокирующими не были остановки сборочных линий в автомобильном производстве или задержки с доставкой смартфонов, сбои в важных производственных областях и отраслях обрабатывающей промышленности могут иметь ещё более долгосрочные последствия для национальной экономики. Отраслевые ассоциации и головные организации, такие как Eurosmart, Secure Identity Alliance (SIA), Smart Payment Association (SPA) и Trusted Connectivity Alliance (TCA), выступили с предупреждениями о возможных экономических рисках и опасных социальных последствиях.

Внутренний анализ технологической группы показывает, что сокращение производства платёжных карт на 10% может спровоцировать серьёзные перебои в снабжении наличными и электронных платежах, что приведёт к значительному экономическому ущербу. Негативные последствия как для макроэкономики, так и для микроэкономики будут обширными. Более того, нехватка микросхем может оказать не менее значительное влияние на производство SIM-карт. Оцифрованный мир в основном работает через электронные каналы связи, поэтому сквозная доступность связи на основе всех типов SIM-карт имеет важное значение. Если здесь возникнут долгосрочные узкие места, бесчисленные ежедневные обмены как между людьми, так и между машинами, платформами Интернета вещей и другими сетевыми приложениями окажутся под угрозой. В равной степени будет затронут и сектор личной идентичности. Чипы, встроенные в национальные электронные удостоверения личности (eID) и паспорта, позволяют идентифицировать миллиарды людей во всем мире. Государственные документы предоставляют им доступ к государственным услугам, здравоохранению и многим другим важным услугам, таким как открытие банковского счета.

Ральф Винтергерст, генеральный директор международной технологической группы, призывает к ответственному решению текущего дефицита поставок в интересах минимизации ущерба во всех секторах:

Политики обязаны поддерживать экономику и её наиболее важные производственные факторы в целом, а не служить самым громким частным интересам. Стабильные платежи являются основой любой экономики, а возможность подключения позволяет общаться и обмениваться знаниями. С другой стороны, надёжная юридическая личность важна для защиты прав людей. В конечном счёте, речь идёт об экономическом процветании и социальной стабильности целых наций.

В ближайшем и среднесрочном будущем правительства, организации и банки должны работать вместе в согласованных усилиях для обеспечения того, чтобы факторы стабильности и роста, которые особенно важны для национальной экономики, такие как платёжные операции, имели наивысший приоритет при закупках полупроводников. Цель состоит в том, чтобы проявить инициативу среди производителей микросхем и создать, потребовать и повысить осведомленность об этом приоритете.

Тем не менее, специалист с оптимизмом смотрит на текущий год:

Адаптация к меняющимся и ограниченным условиям — не новая территория для нас, и мы хорошо подготовлены к этому году. Благодаря нашему стремлению поддерживать тесные отношения с клиентами, мы можем своевременно распознавать тенденции на рынке и быстро реагировать на изменения. Однако после 2021 года необходимо установить политический курс для долгосрочных жизнеспособных стратегических вариантов снижения зависимости от неевропейских поставщиков микросхем. В противном случае существующие узкие места сохранятся, и непомерный рост цен и дефицит предложения могут стать постоянной реальностью.