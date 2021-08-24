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Техкульт

На заводы Volvo в Швеции поступила первая в мире экологически чистая сталь

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Экосталь

Шведская компания SSAB поставила Volvo первую партию автомобильной стали нового типа – «зеленого». Термин пока неофициальный, данный материал также называют «экологически чистой сталью», потому что при ее создании не применяются горючие ископаемые и энергия, произведенная с их помощью. Выбросов в атмосферу в процессе получения экостали тоже нет, что весьма выгодно и для SSAB, и для Volvo. Первая обязалась перейти на безуглеродное производство к 2045 году, вторая – к 2050 году.

Для получения такой стали в SSAB полностью отказались от доменных печей и перешли на электродуговые, которые работают на энергии из возобновляемых источников. Вместо кокса и угля здесь применяют в качестве восстановителя водород, который получают электролизом при помощи все той же «зеленой энергетики». Но самое интересное – исходное сырье, железная руда. В компании утверждают, что получают ее без использования ископаемых, но не поясняют, как это возможно. В SSAB уточняют, что поскольку еще нет точного стандарта «экологической стали», они взяли на себя смелость его обозначить. Это сталь, которая создана без ископаемого топлива или ископаемого сырья, производится без выбросов CO2 и с применением возобновляемых источников энергии. А делать из такой стали будут электромобили Volvo, для чего в Швеции собираются построить к 2024 году самый крупный в мире завод по производству экостали. Отдельная тема – цена такого материала. В SSAB не отрицают, что новая сталь значительно дороже обычной, но точную цену не называют. Нынешний рынок стали лихорадит, цены постоянно растут, поэтому эксперты не берутся оценить, сколько на самом деле может стоить подобный экометалл.

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Страны
Швеция
Компании
Volvo
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