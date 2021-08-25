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Известия.ru

Дегтярев оценил строительство боевых кораблей в Хабаровском крае

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Начало строительства двух боевых кораблей для ВМФ России на предприятии в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае — это честь и престиж. Такое заявление сделал врио губернатора региона Михаил Дегтярев в понедельник, 23 августа.


«Это для наш честь и престиж. Сегодня мы заложили два корвета «Бойкий» и «Грозный». Для предприятия это финансовая стабильность и загрузка завода минимум до 2028 года, потому что кроме корветов он строит еще малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это позволяет модернизировать предприятие и рассчитывать на дополнительную поддержку», — заявил он на церемонии закладки кораблей.

Дегтярев отметил, что в правительстве пообещали оказать региону содействие в строительстве нового дока.

Ранее в этот день строительству дал старт президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сильной суверенной стране нужен мощный и сбалансированный морской флот. Президент указал, что развитие военно-морского потенциала РФ будет продолжено, так же как и совершенствование системы базирования и инфраструктуры флота.

О том, что 23 августа начнется строительство шести боевых кораблей и подлодок для Военно-морского флота (ВМФ) России сообщалось накануне. Так, уточнялось, что на «Севмаше» будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских верфях» — две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, а на Амурском судостроительном заводе — корветы проектов 20380 и 20385.

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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20380 Корвет-1
20385
636.3
877 Палтус
955 Борей
ТОФ
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