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Известия.ru

Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин 23 августа в ходе форума «Армия-2021» дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота страны, в том числе в Северодвинске на «Севмаше», в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе.

Глава государства подчеркнул, что сильной суверенной России нужен мощный и сбалансированный морской флот.

«Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — указал глава государства.


Президент указал, что развитие военно-морского потенциала России будет продолжено, так же как и совершенствование системы базирования и инфраструктуры флота.

«(Продолжим) оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах. Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что на всех кораблях, которые в понедельник закладываются на российских верфях, будет установлено высокоточное оружие. Речь идет о двух многоцелевых кораблях ближней морской зоны и четырех подводных лодках дальней морской зоны.

«На все корабли будут установлены современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии», — сказал президент.

К 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%, указал Путин.

«В ближайшие годы вам предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме «Вооружение», чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%», — добавил президент.

О том, что 23 августа начнется строительство шести боевых кораблей и подлодок для Военно-морского флота (ВМФ) России сообщалось накануне. Так, уточнялось, что на «Севмаше» будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских верфях» — две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, а на Амурском судостроительном заводе — корветы проектов 20380 и 20385.

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Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20385
636.3
877 Палтус
955 Борей
АРМИ-20XX
Военные учения
Гособоронзаказ
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