Войти
ТАСС

Минобороны подпишет контракты на закупку ракет "Кинжал" и беспилотников "Иноходец"

523
0
0
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал»
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам источника, подписание контрактов запланировано на 24 августа

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны России на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" 24 августа подпишет несколько десятков контрактов на разработку и производство новейших образцов вооружений и военной техники, включая ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Иноходец". Об этом ТАСС сообщил в кулуарах форума источник в военном ведомстве.

"Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые "Кинжалы" и разведывательно-ударные беспилотники "Иноходец", - сказал он.

Другие два источника, знакомые с ситуацией, сообщили ТАСС о предстоящей контрактации на разработку новейшего разведывательного корабля. Работа будет поручена Зеленодольскому ПКБ. По данным одного из источников, планируются к постройке на Зеленодольском судостроительном заводе "два так называемых судна связи".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Компании
ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
02.12.2019
"Кинжал" в Арктике: Россия испытала гиперзвуковую ракету
12.08.2019
Российский гиперзвук: Кинжал" впервые показали публике
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?