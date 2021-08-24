Минобороны подпишет контракты на закупку ракет "Кинжал" и беспилотников "Иноходец"

По словам источника, подписание контрактов запланировано на 24 августа

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны России на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" 24 августа подпишет несколько десятков контрактов на разработку и производство новейших образцов вооружений и военной техники, включая ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Иноходец". Об этом ТАСС сообщил в кулуарах форума источник в военном ведомстве.

"Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые "Кинжалы" и разведывательно-ударные беспилотники "Иноходец", - сказал он.

Другие два источника, знакомые с ситуацией, сообщили ТАСС о предстоящей контрактации на разработку новейшего разведывательного корабля. Работа будет поручена Зеленодольскому ПКБ. По данным одного из источников, планируются к постройке на Зеленодольском судостроительном заводе "два так называемых судна связи".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.