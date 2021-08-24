Путин заявил, что сильной России нужен мощный Военно-морской флот

Президент отметил, что флот играет важную роль для обеспечения безопасности государства

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Сильной и суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для военно-морского флота, которая проходит в режиме видеоконференции.

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - констатировал глава государства.

Открывая церемонию, он поздравил всех российских кораблестроителей и военных моряков с "новым важным этапом в развитии военно-морского флота" страны. "Сегодня в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны. А на "Севмаше" и на "Адмиралтейских верфях" - четыре подводные лодки дальней морской зоны", - перечислил президент.

Путин отметил, что власти РФ берегут "славные традиции отечественного флота", укрепляют преемственность неразрывной тысячелетней истории страны. "Поэтому два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потемкина в знак глубокого уважения к памяти и подвигам наших выдающихся предков", - пояснил он.

Две большие дизельные подводные лодки получили названия в честь Можайска и Якутска. "А двум многоцелевым кораблям присвоены наименования, традиционные для русского флота: "Грозный и "Буйный", - добавил глава государства.

Он отдельно заметил, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии, указал Путин.

Перспективы развития

Российские власти намерены и в дальнейшем развивать военно-морской потенциал страны, оснащать флот новейшим вооружением и техникой.

"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах мирового океана", - подчеркнул Путин.

Такие ответственные и масштабные задачи, продолжил Путин, обусловлены геополитическим положением России, ее ролью в мировых делах. При этом строительство высокотехнологичного, боеспособного военно-морского флота предъявляет повышенные требования к отечественным кораблестроителям, подчеркнул президент.

В рамках церемонии, которая состоялась в режиме видеоконференции, глава государства вышел на связь из подмосковной Кубинки, где в парке "Патриот" открылся форум "Армия-2021".