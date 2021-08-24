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ТАСС

Путин заявил, что пандемия не помешала темпам строительства современных кораблей

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Источник изображения: © Рамиль Ситдиков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент также поблагодарил за работу всех, кто причастен к кораблестроению

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российские военные кораблестроители наращивали темпы создания современных кораблей, несмотря на сложности пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота (ВМФ).

"Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, вы [кораблестроители] активно наращивали темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, более того, по возможности сокращали сроки их поступления в строй, в состав Военно-морского флота", - сказал Путин.

Президент также поблагодарил за четкую и слаженную работу всех, кто причастен к кораблестроению: рабочих, инженеров верфей, сотрудников отечественных конструкторских бюро.

По словам главы государства, в ближайшие годы предстоит серьезная работа по реализации заданий гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружения, чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей ВМФ достигла 70%. "Уверен, что кораблестроители, военные моряки и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи, приложат все силы для того, чтобы наш ВМФ пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав", - добавил Путин.

Президент отдал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ сразу на трех верфях - в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. В завершение церемонии глава государства поздравил ее участников "с началом масштабной работы по развитию российского Военно-морского флота". "Это еще один серьезный шаг в укреплении безопасности российского государства. Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки, которые будут присутствовать и сопровождать строительство новых военных кораблей, безусловно, на отлично справятся с поставленными задачами", - заключил Путин.

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