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РИА Новости

Президент Путин: Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.

"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России. Совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота. Оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах. Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", - сказал Путин.

Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.

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