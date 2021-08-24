Президент Путин: Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.

"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России. Совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота. Оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах. Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", - сказал Путин.

Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.