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ТАСС

В Минобороны заявили, что России по силам стать одним из мировых лидеров в области ИИ

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Сергей Шойгу и Руслан Цаликов
Сергей Шойгу и Руслан Цаликов.
Источник изображения: МО РФ

В ведомстве отметили, что технологии искусственного интеллекта применяются для повышения эффективности решения задач российской армии

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия имеет все возможности, чтобы занять одно из лидирующих мест в мире в сфере искусственного интеллекта (ИИ), это необходимо для обеспечения безопасности страны, заявил в понедельник первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

"Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках форума "Армия-2021".

По словам Цаликова, искусственный интеллект рассматривается также как инструмент обеспечения обороны и безопасности государства, технологии ИИ применяются для повышения эффективности решения задач российской армии.

Он отметил, что главными направлениями работы российской военной и гражданской науки в сфере ИИ являются создание отечественных аппаратных платформ, программного обеспечения,банков данных и решение проблемы "черного ящика", а также этических и правовых норм применения искусственного интеллекта.

По словам первого замминистра, структура проводимого в парке "Патриот" конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта" выстроена таким образом, чтобы обсудить эти направления и выработать решения по их дальнейшему развитию на тематических секциях.

"Интерес к конгрессу и уровень участников его мероприятий еще раз подчеркивает, что искусственный интеллект - главная технология XXI века. Желаю всем участникам конгресса интересной и плодотворной работы", - сказал Цаликов.

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