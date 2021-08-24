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ТАСС

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более 1 км

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Посадка зонда «Тяньвэнь-1» на померхности Марса на экране
Посадка зонда «Тяньвэнь-1» на померхности Марса на экране.
Источник изображения: © AP Photo, Mark Schiefelbein

В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что марсоход продолжит движение в направлении южной части марсианской равнины Утопия

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Марсоход китайской исследовательской миссии "Тяньвэнь-1" проехал по поверхности Марса более 1 км. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

По состоянию на понедельник, марсоход "Чжужун" преодолел по поверхности планеты более 1 тыс. метров, говорится в сообщении.

В Китайском национальном космическом управлении добавили, что марсоход продолжит движение в направлении южной части марсианской равнины Утопия, где, предположительно, находился стык древнего моря и суши. Там аппарат выполнит ряд исследовательских задач.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.

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