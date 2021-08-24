Россия продолжит испытания Ил-112В после крушения

Летные испытания легкого транспортного самолета Ил-112В после крушения в Подмосковье продолжат, но воздушное судно потребует работы над двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера Юрия Борисова на форуме «Армия-2021».

Юрий Борисов подчеркнул, что Ил-112В является востребованным транспортным самолетом. По его мнению, необходимо проработать устойчивость работы и безотказность двигателя ТВ7-117. «В свою очередь, необходимости приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 с такими же двигателями нет», — отметил вице-премьер.

Российский газотурбинный двигатель ТВ7-117 разработан компанией «Климов». На основе агрегата разработано семейство двигателей для самолетов, вертолетов, и малых судов. Так, Ил-112В получил два двигателя ТВ7-117СТ мощностью на взлетном режиме в 3100 лошадиных сил каждый, а вертолет Ми-38 оснащен парой турбовальных двигателей ТВ7-117В (2800 лошадиных сил каждый).

Ил-112В является транспортным самолетом нового поколения, который призван заменить устаревающие Ан-24 и Ан-26. Самолет сможет взлетать и приземляться с грунтовых взлетно-посадочных полос, а также базироваться на аэродромах с неразвитой инфраструктурой. Первый полет Ил-112 состоялся в 2019 году.

Первый опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение во время перелета из Кубинки на аэродром ЛИИ им. Громова в Жуковском. При заходе на посадку произошло возгорание правого двигателя. Все три члена экипажа погибли. Причины случившегося выясняются. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.

Даниил Иринин