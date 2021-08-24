На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины

Специалисты "Курганмашзавода", входящего в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", разработают на базе БМП "Курганец-25" семейство боевой бронированной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Платформа БМП "Курганец-25" является универсальной, поэтому на нее легко установить разные модули вооружения.

"Так, "Курганец-25", к примеру, может стать базой под самоходную артиллерийскую установку, командно-штабной пункт, разведывательную машину или машину РХБЗ", - считают представители холдинга.

"Курганец-25" разрабатывается по заказу Минобороны как перспективная боевая машина пехоты. По информации пресс-службы, ее разработка идет в срок, установленный документацией с заказчиком изделия.

Машина отличается наличием боевого модуля "Эпоха" с 57-мм орудием, 7,62-мм пулеметом, ракетами "Корнет" и "Булат".

Напомним, что недавно корреспонденты "Российской газеты" побывали на закрытом полигоне в подмосковной Кубинке, где проходят испытания новейшей бронетехники, в том числе "Курганца".

Дарья Воронина