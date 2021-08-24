Президент Путин: российское вооружение должно заинтересовать зарубежных гостей форума "Армия-2021"

КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия".

"Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка "Патриот", - сказал Путин на форуме "Армия".

Он отметил, что в этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий и организаций ОПК, занимающихся выполнением гособоронзаказа. Путин подчеркнул, что они готовы к международному сотрудничеству, "к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений".