Новый российский внедорожник впервые показали на "Армии-2021"

В Подмосковье продолжается седьмой Международный военно-технический форум "Армия-2021". Если обилие камуфлированной техники в экспозиции "Военно-промышленной компании", недавно отметившей свое 15-летие, было ожидаемо, то облик одного из образцов - небронированного вездехода "Стрела КБМ ВПК" (4х4) - своим "гражданским" цветом сразу привлек внимание посетителей.

О возможном появлении такого внедорожника говорили еще в прошлом году. Тогда даже демонстрировались его предполагаемые изображения, но, как оказалось, внешность реальной машины имеет значительные отличия. Окончательный облик дает понять, что автомобиль будет себя уверенно чувствовать как на обычном шоссе, так и на бездорожье. У него малые свесы и высокий дорожный просвет, что обеспечит хорошую геометрическую проходимость.

Разработка велась совместно с конструкторским бюро молодежи (КБМ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Особенностью проекта является применение узлов перспективного серийного автомобиля ГАЗель Next. Выбранные решения обеспечивают низкую себестоимость и ремонтопригодность.

Пока на вездеходе установлен дизельный двигатель Р-4 Cummins ISF2.8 мощностью 157 л.с. В то же время возможно применение отечественных силовых агрегатов. Коробка передач механическая, 6-ступенчатая.

Полная масса - 3500 кг. Грузоподъемность - 900 кг. Количество мест для пассажиров - 5.

Длина автомобиля составляет 5090 мм, ширина - 2350 мм, высота - 1995 мм. Колесная база - 1900 мм. Дорожный просвет - 270 мм. Максимальная скорость - 120 км/ч. Глубина преодолеваемого брода - 100 см. Объем бака - 70 л. Запас хода по шоссе - 675 км.

Создатели данной модификации "Стрелы" предполагают, что их детище будет востребовано как у гражданских заказчиков, так и в Вооруженных силах Российской Федерации.

Среди новинок "ВПК" также выделялась также другая новейшая разработка - МБПМ (многоцелевая бронированная плавающая машина).

Алексей Моисеев