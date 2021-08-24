В Колумбии завершена разработка БЛА Quimbaya X-003

ЦАМТО, 23 августа. БЛА Quimbaya X-003, спроектированный и изготовленный колумбийской CIAC (Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia), успешно прошел заключительный этап летных испытаний и теперь готов к продажам заказчикам как в Колумбии, так и за рубежом.

Как сообщает Infodefensa.com, в рамках программы, реализуемой GSED (Grupo Social y Empresarial de la Defensa) совместно с CIAC и ВВС Колумбии, летные испытания Quimbaya проходили на авиабазе Марандуа в различных погодных условиях с целью проверки всех тактико-технических характеристик БЛА.

После успешного завершения этого заключительного этапа Министерство обороны готово начать продажу БЛА. Планируется, что первыми заказчиками станут ВВС и Национальная полиция Колумбии. Кроме того, имеется интерес со стороны силовых структур Гватемалы.

Разработка БЛА осуществлялась Министерством национальной обороны Колумбии с 2016 года через GSED и при технической поддержке CIAC и Ecopetrol. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки в любое время суток, а также использования при мониторинге объектов энергетической инфраструктуры, нефтепроводов, месторождений полезных ископаемых. В проектировании участвовала испанская компания Aertec.

БЛА самолетного типа с высокорасположенным крылом выполнен по двухбалочной схеме, оснащен трехопорным шасси. По имеющейся информации, БЛА Quimbaya взлетной массой 70 кг может находиться в воздухе до 10 часов. Размах крыла БЛА – 5,24 м, длина – 4,11 м. БЛА оснащается ЭО/ИК камерами, закрытым каналом связи. Грузоподъемность аппарата – до 12 кг, крейсерская скорость – 100 км/ч.