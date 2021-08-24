Войти
Известия.ru

Путин назвал долю современного вооружения в ядерных силах России

470
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», — заявил Путин, отметив, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.

Российский лидер подчеркнул, что стране есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», — сообщил президент.

Глава государства добавил, что год от года «на полях» форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции.

«Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках», — заключил Путин.


В июне директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Ядерный щит
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?