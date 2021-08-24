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Интерфакс-АВН

Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 планируется подписать в ближайшее время, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

«Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе, и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о контракте на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400.

По словам Михеева, делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. «Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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5 комментариев
№1
24.08.2021 08:50
Цитата, q
Глава Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.
Ну вот, расплатились. А по инету многие ооочень переживали на эту тему.
0
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№2
24.08.2021 09:39
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Ну вот, расплатились. А по инету многие ооочень переживали на эту тему.
И как это отменяет то что Турция в составе НАТО?
Что турки в Идлибе по нашим с ПЗРК пуляют.
Наши интересы в Сирии, Ливии ,да и на Кавказе разные.
Как бы не случилось что эти С-400 по нашим самолетам пулять будут.
0
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№3
24.08.2021 10:28
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Китай лучше, что-ли? Туда вместе с технологиями сливали. И сливают. Так он ещё и около наших границ.
0
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№4
24.08.2021 10:30
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Китай лучше, что-ли? Туда вместе с технологиями сливали. И сливают. Так он ещё и около наших границ.
И Китай тоже самое, не поддерживаю  в обще то как наша власть открыто ложится по Китай.
0
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№5
24.08.2021 12:41
никто под Китай не ложится .
а то что Россия будет усилять Китай , с целью использовать его как таран писали еще в конце 90-х , единственное что не сбылось , так это то что наши так и не создали им новый источник энергии , он должен был усилить китайскую экономику и ударить сначала по европейской , а потом и по китайской .
после того как Китай свою роль отыграет то ничего инновационного туда поступать не будет , хотя Китай будет сильно стараться скупить все что может в СШП и ЕС .
а Турцию вообще то наши спасают так же с умыслом . почитайте про то как султана послали в дойчланде , не разрешив ему даже приземлиться , а еще были на уровне слухов данные что это наши ГРУ султана из капкана и вытаскивали .
лучше более менее адекватный эрдоган , которого можно использовать для подгаживания НАТе , чем полностью послушный матрасам турченок который начнет полноценную войну с Россией в угоду штатам .
то этой теме очень много текста , в комент другой не уложиться никак . тут книгу писать можно
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