Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 планируется подписать в ближайшее время, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

«Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе, и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о контракте на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400.

По словам Михеева, делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. «Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").