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ТАСС

Путин: предприятия российского ОПК готовы к самой широкой международной кооперации

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Президент подчеркнул, что российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и оно надежно защищает безопасность многих стран мира

КУБИНКА, 23 августа. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не только стабильно обеспечивают поставки в вооруженные силы РФ, но и готовы к самой широкой международной кооперации. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытии военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот".

"В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий и организаций ОПК, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа России. Они не только надежно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений", - сказал Путин.

По его словам, год от года на полях форума заключаются "солидные портфели взаимовыгодных контрактов" на поставку российской военной продукции. "Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего ОПК, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется, вживую, в деле: на полигонах, смотровых площадках, в тирах парка "Патриот", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и оно надежно защищает безопасность многих стран мира. "Наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, точно в срок производят, поставляют экспортную продукцию. Они даже в этих сложных условиях борьбы с эпидемией ни на один день не прекращали работу, обеспечивая при этом все требования санитарной безопасности", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что российский ОПК и вооруженные силы развиваются на новой технологической базе на основе достижений отечественной науки, программ фундаментальных исследований. "Значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, то есть тех компонентов, за которыми будущее вооруженных сил ведущих стран мира и российских ВС", - резюмировал Путин.

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