Войти
ТАСС

Путин уверен, что Армейские игры послужат развитию международного военного сотрудничества

465
0
0
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Президент обратил внимание на то, что в рамках форума "Армия-2021" зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Проведение в России Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр послужит развитию сотрудничества с другими странами в военной сфере. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытия этих мероприятий в парке "Патриот".

"Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех, кто участвовал в подготовке форума и Армейских игр, - сказал глава государства. - Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству".

Путин обратил внимание на то, что в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа. "Посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд - участников Армейских игр, но и сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта", - отметил он.

По словам президента РФ, Армейские международные игры являются прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники. "Год от года они привлекают все новых и новых участников, увеличивается количество видов состязаний. В этот раз военнослужащие покажут свое мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран", - сказал Путин.

Он отметил, что "для более чем 5 тыс. военных профессионалов из 44 стран мира это не только хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой". "Участие в играх - это и прямое общение с коллегами, это вносит весомый вклад в развитие партнерских отношений военных профессионалов наших стран, служит укреплению мира и международной безопасности", - добавил Путин. Президент пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы, представителям команд, выступающих на Армейских играх, - успехов в состязаниях, а всем зрителям - ярких впечатлений. В заключение он объявил форум и Армейские игры открытыми.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
12.08.2019
Российские летчики впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" на Армейских международных играх
21.09.2016
Концерн "Калашников". Досье
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
25.11.2014
«Надо делать. Время придет»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?