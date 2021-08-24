Путин уверен, что Армейские игры послужат развитию международного военного сотрудничества

Президент обратил внимание на то, что в рамках форума "Армия-2021" зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Проведение в России Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр послужит развитию сотрудничества с другими странами в военной сфере. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытия этих мероприятий в парке "Патриот".

"Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех, кто участвовал в подготовке форума и Армейских игр, - сказал глава государства. - Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству".

Путин обратил внимание на то, что в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа. "Посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд - участников Армейских игр, но и сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта", - отметил он.

По словам президента РФ, Армейские международные игры являются прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники. "Год от года они привлекают все новых и новых участников, увеличивается количество видов состязаний. В этот раз военнослужащие покажут свое мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран", - сказал Путин.

Он отметил, что "для более чем 5 тыс. военных профессионалов из 44 стран мира это не только хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой". "Участие в играх - это и прямое общение с коллегами, это вносит весомый вклад в развитие партнерских отношений военных профессионалов наших стран, служит укреплению мира и международной безопасности", - добавил Путин. Президент пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы, представителям команд, выступающих на Армейских играх, - успехов в состязаниях, а всем зрителям - ярких впечатлений. В заключение он объявил форум и Армейские игры открытыми.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.