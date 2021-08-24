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USS Fort Lauderdale: крестины «десантника»

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот получит двенадцатый корабль типа San Antonio. Вчера, 22 августа, пресс-служба Минобороны США сообщила о том, что на верфи Ingalls Division компании Huntington Ingalls Industries состоялась торжественная церемония крещения десантного транспорта-дока USS Fort Lauderdale (LPD 28).

USS Fort Lauderdale стал двенадцатым из тринадцати запланированных кораблей проекта LPD 17 Flight I. Кроме того, для ВМС США планируется построить ещё 13 однотипных «десантников» по обновлённому проекту LPD-17 Flight II.

USS Fort Lauderdale во время спуска на воду, 18 марта 2021 года

Источник изображения: navalnews.com

Длина корабля типа San Antonio составляет 208 м, ширина — 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCAC, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолётная площадка, на которой могут базироваться до четырёх вертолётов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.

Компьютерная модель корабля типа San Antonio

Источник изображения: skyscrapercity.com

Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулемётных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля составляет $1,6 млрд.

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Страны
США
Продукция
Mark 41
MV-22 Osprey
Компании
HII
Проекты
ИТ
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