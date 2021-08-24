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Путин заявил о строительстве двух атомных подлодок

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Источник изображения: Фото: Reuters

Президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» заявил о строительстве на российских верфях четырех подводных лодок, две из которых — атомные. Об этом пишет ТАСС.

«Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал президент.

На церемонии открытия президент также заявил о доле современного вооружения в стратегических ядерных силах. По его словам, она превышает 80 процентов.

Международный военно-технический форму «Армия-2021» проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. Церемония открытия прошла 23 августа, а для массового посещения мероприятие будет открыто с 26 числа.


Влад Массино

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Ядерный щит
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