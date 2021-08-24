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Российская газета

Возможности новейшей огнеметной системы ТОС-2 показали на видео

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Применение новых боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-2 впервые показали на видео. На кадрах с испытательного полигона можно было увидеть подготовку техники к боевым действиям и оценить мощность ее выстрелов.


"В отличие от предшественников в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавило системе универсальности и автономности", - подчеркнул генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

В распространенном ГК Ростех видеоролике было показано, что новые снаряды "Тосочки", так в подразделениях химической, биологической и радиационной защиты назвали ТОС-2, обладают повышенной мощностью. Взрыв термобарических снарядов в ночное время внешне напоминает подрыв ядерного заряда.

Поскольку ТОС-2 рассчитана на ведение огня в ближней тактической зоне, машина оборудована защитой от высокоточного оружия. Система также оснащена современным навигационным и метеорологическим оборудованием и может производить стрельбу с неподготовленных огневых позиций.

Впервые тяжелая огнеметная система ТОС-2 была задействована в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".


Николай Грищенко

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