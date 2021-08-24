"Ростех" поставил в российскую армию танки "Армата"

Также продолжаются поставки "Панцирь-С"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Ростех" поставил в российские войска промышленную партию танков "Армата". Об этом сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков во время торжественного приветствия участников форума "Армия-2021".

"Мы отгрузили в войска новейшие модернизированные танки Т-90М "Прорыв", опытную промышленную партию танков Т-14 "Армата", продолжаются поставки "Панцирь-С", - сказал он.

Артяков подчеркнул, что эта продукция востребована не только в России, но и за рубежом. "Многое говорит о том, что мы способны в любых обстоятельствах реализовывать эти программы", - заявил он.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. Новый танк принципиально отличается от аналогов. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением.