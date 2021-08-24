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Интерфакс-АВН

ОДК представляет на форуме "Армия-2021" макет гибридного двигателя для морской авиации

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АО «ОДК-Климов»
Цех окончательной сборки двигателей АО «ОДК-Климов», сентябрь 2016 года.
Источник изображения: bmpd

Кубинка (Московская область), 23 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ОДК-Климов" впервые представило на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" макет гибридной силовой установки (ГСУ) для аппаратов морского применения, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"На основе этой силовой установки планируется разработать двигатель для скоростных маломерных судов", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, в состав макета ГСУ входит газотурбинный двигатель, электрические двигатели, блоки силовой электроники, электрогенератор и блок аккумуляторных батарей.

В сообщении приводятся слова исполнительного директора АО "ОДК-Климов", Александра Ватагина, который отметил, что морская авиация выполняет широчайший круг задач. По его словам, помимо боевых заданий, это и перевозка грузов, и спасательные операции, и заправка летательных аппаратов в воздухе.

"Для выполнения этих функций актуальна высокая топливная эффективность, увеличенная энерговооруженность летательных аппаратов и безопасность полетов, возможность быстрого форсирования мощности. Все эти преимущества может дать применение ГСУ" - сказал Ватагин.

"Актуальность использования ГСУ в составе морской авиации также отмечают представители ВМФ России. Военные ожидают от ГСУ топливной эффективности, большого энергопотенциала для питания радиолокационных систем, станций радиотехнической разведки, радиогидроакустической системы", - говорится в сообщении.

"АО "ОДК-Климов" в качестве головного разработчика начало работу над проектом по созданию демонстратора ГСУ для летательных аппаратов в августе 2020 года. Первый демонстратор ГСУ планируется собрать и испытать с выходом на мощность 150 кВт в 2022 году. В 2023 году на базе двигателя ВК-650В будет создан демонстратор мощностью 500 кВт", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что потенциальными объектами применения ГСУ данного класса мощности являются лёгкие многоцелевые вертолёты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлётной массой 2-8 т, самолёты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

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Россия
Компании
ОДК УК
Персоны
Ватагин Александр
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АРМИ-20XX
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