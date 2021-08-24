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РИА Новости

Замминистра обороны Булгаков: реконструкцию восточной ветки БАМа планируется завершить в 2023 году

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Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта
Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить на год раньше - в 2023 году, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Работы по реконструкции самого сложного участка БАМа протяженностью 340 километров между населенными пунктами Улак и Февральск, к которым привлечены железнодорожные войска, стартовали 12 августа. Планировалось, что их завершат к концу 2024 года.

"С учётом всех задач и проведённого совещания министром обороны, мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года", - сказал Булгаков.

По его словам, сегодня на участке БАМа работает группировка из 1500 военнослужащих, задействовано более 900 единиц техники. В стройке также участвуют студенты из военных учебных центров гражданских институтов.

На данный момент, уточнил Булгаков, практически полностью завершена очистка территории вдоль строящейся железнодорожной линии от лесонасаждений. Произведена насыпь под полотно на 20% длины ветки. Ведется строительство подъездных дорог.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

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