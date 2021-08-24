Войти
Российская газета

Выпуск плавающих БТ-3Ф планируют начать в конце 2021 года

293
0
0
Источник изображения: rg.ru

С конца 2021 года в России начнут производить новейшие плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф. Их испытания практически завершены.

Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, пишет РИА Новости. Он добавил, что бронемашина уже прошла проверку в морских условиях, а также ряд других испытаний, в том числе ходовые и стрельбовые. Поэтому "Высокоточные комплексы" смогут начать производство новейшего бронетранспортера.

БТ-3Ф - плавающий гусеничный бронетранспортер. Его впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Он передвигается по воде и может десантироваться с воздуха.

Экипаж - три человека. Берет на борт до 14 десантников. Скорость на суше - до 70 километров в час, на плаву - до десяти. Вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТ-3Ф
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
10.07.2019
Гран-при форума "Армия-2019" – у "Высокоточных комплексов"
10.07.2019
"Спрут" хорош в высокогорье
01.07.2019
Курганмашзавод представил свои перспективные боевые и гражданские машины на форуме "Армия-2019"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?