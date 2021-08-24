Оружие сбитого лётчика: ППК-20 в деталях

«Калашников» начинает активную промокампанию своего нового пистолета-пулемёта. Вчера, 22 августа, пресс-служба концерна опубликовала видео с деталями новой модели стрелкового оружия ППК-20, которая позиционируется как оружие для включения в носимый аварийный запас (НАЗ).

«В государственном лётно-испытательном центре МО в Ахтубинске были проведены испытания ППК-20, которые показали возможность размещения его в катапультном кресле, продолжаются испытания для оценки эффективности внесённых изменений. При положительных результатах испытаний ГК «Калашников» готова приступить к производству пистолетов-пулемётов ППК-20, имеющих значительный экспортный потенциал», — сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Пистолет-пулемёт для лётчиков ППК-20

По словам разработчиков, длина ППК-20 со сложенным прикладом составляет 41 см. Программа испытаний на предприятии показала, что при применении патронов 7Н21 обеспечивается пробитие бронежилета класса защиты 3А (по стандарту NIJ), начальная скорость полёта пули составляет около 470 м/с, дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 м.