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ТАСС

В России разработали новую РЛС для обеспечения безопасности запуска спутников

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Юрий Аношко
Гендиректор концерна «РТИ Системы» Юрий Аношко.
Источник изображения: © Архив концерна «РТИ Системы»

Комплекс космических измерений "3К" ведет наблюдение за низкоорбитальными космическими объектами, осуществляя автоматическое обнаружение, сопровождение и измерение координатной и некоординатной информации

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. АО "НПК "НИИДАР" (входит в концерн "РТИ Системы") разработало радиолокационный комплекс космических измерений "3К" (РККИ "3К") для обеспечения безопасности запуска и работы спутников на орбите. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе концерна "РТИ Системы".

"Комплекс обеспечивает автоматическое сопровождение ракетоносителя с момента его старта с космодрома и до момента выхода спутника на заданную орбиту. РККИ "ЗК" проводит селекцию объектов в ближнем космосе, отделяя использованные части ракетоносителя от выведенных космических аппаратов для их дальнейшего отслеживания", - сказали в концерне.

Комплекс ведет наблюдение за низкоорбитальными космическими объектами, осуществляя автоматическое обнаружение, сопровождение и измерение координатной и некоординатной информации. Это позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации на орбите. Также РЛС "3К" может проводить мониторинг и учет космического мусора для минимизации рисков работы спутников в ближнем космосе.

"На сегодняшний день в мире актуальна задача создания группировки низкоорбитальных спутников связи для обеспечения максимального покрытия широкополосным интернетом. В связи с этим растет потребность в комплексном контроле работы этой группировки спутников на орбите. Разработанная НИИДАР РККИ "3К" обеспечивает полный контроль как за доставляемыми на орбиту, так и уже находящимися там спутниками связи, что сводит к минимуму возникновение возможных критических ситуаций в их работе", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Концерн "РТИ Системы" Юрия Аношко.

Радиолокационная станция "3К" является стационарной РЛС сантиметрового диапазона волн, обеспечивающей круговой контроль в пределах 2000 км. Станция разработана с использованием технологии высокой заводской готовности, что позволяет произвести ее монтаж в короткие сроки.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

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Страны
Россия
Компании
НИИДАР
РТИ им. Минца
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
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