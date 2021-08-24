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Российская газета

Для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52 создана дальнобойная ракета

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Источник изображения: rg.ru

Российские ударные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52М "Аллигатор" смогут получить на вооружение новую дальнобойную ракету с дальностью поражения 14,5 километров. Изделие под шифром 305Э представлено на форуме "Армия-2021".

Отметим, что существующие ракеты "Вихрь" и "Атака" могут поражать цели на дистанциях от 6 до 8 тысяч метров.

Новая многофункциональная ракета может наводиться на цель по внешним целеуказаниям. Скорость полета - 230 метров в секунду. Тип боевой части - осколочно-фугасная. Масса ракеты - 105 килограммов, боеголовка - 25 килограммов.

"Изделие 305Э" может применяться для поражения движущихся и стационарных объектов, а также наземных и надводных целей, имеющих тепловой контраст на фоне подстилающей поверхности.

По словам представителя НПК "КБМ" Александра Романюка, боевое применение ракеты обеспечивается в составе систем авиационного управляемого вооружения, размещаемого на вертолетах Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-8.


Николай Грищенко

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Россия
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Атака
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