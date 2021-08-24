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Известия.ru

В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Совместные белорусско-российские тыловые учения проходят в Белоруссии перед стратегическими учениями «Запад-2021». Об этом сообщила в понедельник, 23 августа, пресс-служба министерства обороны республики.

«С 23 по 27 августа на Обуз-Лесновском полигоне, учебном центре «Лесище», а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического и материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цель учений состоит в проверке готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

Всего в практических действиях будут участвовать более 1,3 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.

Ранее, 21 августа, заместитель главы Минобороны РФ Андрей Картаполов заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2021» должны показать странам НАТО, что «не стоит беспокоить русского медведя». Он уточнил, что активность Североатлантического альянса в Европе нацелено показать существование проекции военной угрозы.

9 августа в МИД Латвии допустили возникновение непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО на учениях «Запад-2021».


Стратегические мероприятия «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ. Данные учения проводятся раз в четыре года.

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