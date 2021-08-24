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Названа замена пистолету Макарова в полиции

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Группа компаний «Калашников» поставит для нужд МВД РФ новый пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Новинка заменит пистолеты Макарова (ПМ), используемые полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

Подробности соглашения пока не названы. Сейчас завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел. «Калашников» и МВД готовятся к заключению контракта, отметили в компании. Также неизвестно, какое количество ПЛК закажет МВД.

Сейчас в силовых структурах России числится около ста тысяч ПМ. «Калашников» сообщает, что новинкой также заинтересовались военные, но о конкретных соглашениях говорить рано.

Пистолет Лебедева разработан группой конструкторов «Калашникова» в инициативном порядке. Работу над потенциальной заменой ПМ начали в 2014 году, а на форуме «Армия-2015» представили первую модель — ПЛ-14. Отличием пистолета от предшественников является проработанная эргономика и баланс, просчитанный с учетом биомеханики человека. Это позволяет сделать отдачу после выстрела комфортней, обеспечив быстрое возвращение на линию прицеливания.

ПЛК является укороченной версией базовой модели. Длина компактного пистолета составляет 180 миллиметров, а масса без магазина — 710 граммов. ПЛК получил укороченный магазин на 14 патронов.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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