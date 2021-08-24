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ЦАМТО

СВ Франции испытали систему противодействия БЛА на базе 40-мм автоматического гранатомета

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Protector_M151
Protector M151. Фото с сайта kongsberg.com.

ЦАМТО, 23 августа. Командование СВ Франции сообщило о проведении испытаний 40-мм автоматического гранатомета производства компании Heckler und Koch с применением гранат воздушного подрыва для нейтрализации микро- и мини-беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, гранатомет был установлен на дистанционно управляемом модуле вооружения M151 "Протектор" компании Kongsberg Defence & Aerospace AS (Kongsberg), размещенном на бронемашине VAB. Машина также была оснащена установленной на телескопической мачте РЛС с другими компонентами, которые уже используются в составе системы противодействия БЛА Milad.

По предварительной информации, испытания прошли успешно. Практическое применение данной конфигурации планируется начать этой осенью.

Базовая версия ББМ VAB, вооруженная 12,7-мм пулеметом M2 вместо автоматического гранатомета применяется ВС Франции в Мали.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Kongsberg подписала с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракт на поставку системы противодействия БЛА на базе ДУМВ "Протектор". В состав данного комплекса входят РЛС компании Hensoldt и 40-мм автоматический гранатомет с боеприпасами воздушного подрыва.

Сходный с разработанным Kongsberg проект представила в начале 2020 года испанская компания Escribano Mechanical & Engineering. Основой системы является разработанный Escribano дистанционно управляемый модуль вооружения Guardian 2.0, оснащенный 40-мм автоматическим гранатометом Mk19 с нелетальными боеприпасами компании Nammo.

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Страны
Испания
Мали
Франция
Продукция
Mk.19
VAB
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Kongsberg
Проекты
2020-й год
БПЛА
ОНД
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