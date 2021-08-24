"Ростех" сообщил о поставке Минобороны РФ опытной партии танков "Армата"

Один из опытных образцов перспективного основного танка Т-14 на платформе "Армата" разработки и производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех".

Кубинка. (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Для Минобороны РФ отгружена опытная партия новых танков Т-14 "Армата", сообщили в руководстве "Ростеха".

"Среди новых образцов мы отгрузили в войска новейшие модернизированные танки Т-90М "Прорыв", опытную промышленную партию танков Т-14 "Армата", - сказал первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков на пленарном заседании на форуме "Армия-2021".

Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата", сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он тогда сообщил, что в войска также поступит 65 новых танков Т-90М "Прорыв". Это последняя модификация основного российского боевого танка Т-90.

В августе 2018 года Криворучко сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года бронетехники на тяжелой гусеничной платформе "Армата": 132 машин - танков Т-14 и БМП Т-15.

Ранее Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер РФ) сообщал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Техника на платформе "Армата" проходит испытания, участвует в парадах Победы в Москве.