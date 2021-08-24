Вице-премьер Борисов: программа испытаний Ил-112В будет продолжена после трагедии в Подмосковье

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021"

"Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный летный транспортный самолет, к сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", - сказал он.

"Мы, безусловно, продолжим летные испытания", - подчеркнул он.

Вице-премьер Юрий Борисов считает необходимым работать над безотказностью двигателя ТВ-117, который стоял на потерпевшем катастрофу самолете Ил-112В.

"Я считаю, что резерв у ТВ-117 достаточно еще большой. Нужно работать над совершенствованием и устойчивостью, безотказностью работы этого двигателя", - сказал он журналистам на форуме "Армия-2021".

Вице-премьер РФ Юрий Борисов не считает необходимым приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 после трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-112В.

"Нет, это неправильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о приостановке полетов Ми-38.

На вертолётах Ми-38, как и на потерпевшем крушение в Подмосковье Ил-112В, стоят двигатели ТВ7-117. Первый серийный Ми-38 был представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

ТВ7-117 - российский газотурбинный двигатель, на базе которого, в частности, созданы силовые установки для военно-транспортных самолетов Ил-112В (ТВ7-117СТ), пассажирских Ил-114-300 (ТВ7-117СТ-01), новых вертолетов Ми-38 (ТВ7-117В).

Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

В августе гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал РИА Новости, что в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38, до конца 2022 года холдинг передаст Минобороны еще два вертолета. А в июле на полях авиасалона МАКС-2021 МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 для работы в Арктике.

Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.