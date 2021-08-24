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Интерфакс-АВН

КТРВ демонстрирует на форуме "Армия-2021" продукцию гражданского и двойного назначения для различных отраслей

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Образцы различной гражданской продукции (и продукции двойного назначения) входящих в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) предприятий в экспозици на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" в Кубинке, 24.08.2020 (c) b
Образцы различной гражданской продукции (и продукции двойного назначения) входящих в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) предприятий в экспозици на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" в Кубинке, 24.08.2020 (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Широкий спектр инновационных изделий гражданского и двойного назначения для ракетно-космической отрасли, авиа -и судостроения, медицины и ЖКХ представляет корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", сообщает пресс-служба КТРВ.

"В экспозиции корпорации, в частности, представлены двигательные установки системы аварийного спасения космонавтов и двигатели мягкой посадки для космического корабля "Союз-ТМА", разработки МКБ "Искра". С их помощью обеспечивается увод отделяемого головного блока с космонавтами в случае аварии ракеты-носителя на старте, начальном участке выведения космического корабля на орбиту", - сказано в пресс-релизе, распространенном на форуме.

ВПК "НПО машиностроения" демонстрирует макет малого космического аппарата "Кондор-Э" из состава космической системы дистанционного зондирования земли, предназначенный для проведения всепогодных круглосуточных радиолокационных съемок земной поверхности, накопления полученной информации и передачи её на наземные пункты приёма.

"Для судоходства концерн "Гранит-Электрон" разработал модель единого информационного пространства арктической зоны России. Проект включает в себя создание интегрированной сети из обслуживаемых и необслуживаемых радиолокационных станций, ледовых приставок "Дельта" и "Льдинка", диспетчерского центра для арктического шельфа. Оборудование обеспечивает обнаружение, сопровождение, определение координат судов и выдачу данных в автоматические системы сбора и обработки информации", - сказано в пресс-релизе.

Концерн "Морское подводное оружие-Гидроприбор" представляет на форуме гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных объектов "Маяк-2014" для наблюдения за подводной обстановкой, а компания "Красный гидропресс" опреснительную дистилляционную судовую установку Д2М-08, предназначенную для получения дистиллята из морской воды, который используется для охлаждения судовых машин, а также получения питьевой воды.

В экспозиции КТРВ представлена информация о лёгких многоцелевых самолётах - СМ-92ТЕ на шесть мест и Як-18Т на четыре места производства Смоленского авиационного завода, а также различное авиационное оборудование - высотомеры, рулевые машинки, авиагоризонты, датчики угловых скоростей и др.

Медицинская тематика представлена эндопротезами и крепёжными изделиями для них из углерод-углеродного композита, близкого по свойствам к костной ткани, разработки УНИИКМ, ультразвуковыми низкочастотными диагностическими и профилактическими приборами и аппаратурой для оториноларингологии, гинекологии и хирургии. разработанными в Центральном конструкторском бюро автоматики.

Значительное место в экспозиции концерна занимает продукция, применяемая службами ЖКХ. На выставке, в частности, представлен солнечный коллектор "Сокол-Эффект" (ВПК "НПО машиностроения"), система мониторинга зданий и сооружений (АНПП "ТЕМП-АВИА"), индукционный перегреватель пара "ИПП-200СмАЗ" ("Смоленский авиационный завод"), автоматизированная малогабаритная котельная установка "АМКУ-МТ" ("НИИ мортеплотехники") и др.

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Страны
Россия
Продукция
СМ-92
Як-18Т
Компании
Гранит-Электрон
Искра МКБ
Корпорация ТРВ
Мортеплотехники
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