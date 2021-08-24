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Российская газета

Новую корректируемую авиационную ракету С-8Л представили на "Армии"

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Источник изображения: rg.ru

Группа компаний "Калашников" представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новейшую корректируемую авиационную ракету С-8Л с полуактивной головкой самонаведения. Специалисты завершают инициативную научно-исследовательскую работу по ее созданию.

Как отметил первый заместитель генерального директора "Калашникова" Андрей Семенов, С-8Л можно будет использовать для различных видов носителей, в том числе вертолетов и самолетов, беспилотных летательных аппаратов.

На форуме "Армия-2021" ракету показали с легким беспилотником вертолетного типа.

Корректируемая авиационная ракета С-8Л калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной боевой частью предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. Она эффективно справится с легкобронированными объектами.

Дальность действия корректируемой авиационной ракеты - до шести километров. С вертолетов и самолетов пуск С-8Л будет производиться из штатных блоков типа Б8В20 и Б8М1.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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