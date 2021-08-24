"Калашников" изготовил первую партию опытных автоматов АМ-17, предназначенных для летчиков

В ходе выставки "Армия-2020" Минобороны предложило ГК "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы им можно было вооружить летчиков самолетов Су-35 и Су-57

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовила первую партию новейших малогабаритных автоматов АМ-17, предназначенных для оснащения летчиков и экипажей боевых машин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Группы компаний (ГК) "Калашников" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Уже изготовлена партия опытных образцов [АМ-17], планируем до конца года выйти на государственные испытания. Вскоре рассчитываем провести предварительные испытания. Заказчики проявляют интерес к АМ-17 - компактному и легкому автомату, который можно использовать в ограниченном пространстве", - проинформировали в "Калашникове".

Изначально АМ-17 создавался под боеприпас 5,45x39 мм. "Одновременно ведется разработка автоматов под патроны 7,62х39 мм и 5,56х45 мм", - добавили в пресс-службе.

В ходе выставки "Армия-2020" Министерство обороны РФ предложило ГК "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы им можно было вооружить летчиков самолетов Су-35 и Су-57. Для этого необходимо, чтобы автомат помещался в ранец летчика.

Малогабаритный автомат АМ-17, а также его бесшумная модификация АМБ-17 с интегрированным глушителем были впервые продемонстрированы на форуме "Армия-2017". Проект разработан на базе прототипа автомата МА, показанного широкой публике в 2016 году. В основе компоновочных решений лежат идеи Евгения Драгунова, разработавшего знаменитую винтовку СВД. Автомат разрабатывался на замену АКС-74У - укороченному автомату Калашникова.

Пулемет РПЛ-20

ГК "Калашников" готовит новейший 5,45-миллиметровый пулемет РПЛ-20 к предварительным испытаниям, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Сейчас в рамках опытно-конструкторской работы "Сотник" для Министерства обороны РФ мы создаем легкий пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием. Есть прототип, мы защитили технический проект. Сейчас идет подготовка к предварительным испытаниям", - проинформировали в "Калашникове".

Пулемет может быть запущен в серийное производство после прохождения полного цикла испытаний. "Серийное производство любого образца возможно после государственных испытаний, опытно-войсковой эксплуатации и принятия решения заказчика по его постановке на вооружение", - сообщили в пресс-службе.

Пулемет РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИЧТОМАШ, входит в "Ростех") приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микробеспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Благодаря применению инновационных материалов и технологий вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг. Комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в Кубинке.