Скоростной беспилотный катер получил ракетно-пулеметный модуль

Представленный на военном форуме "Армия-2021" беспилотный катер с гибридным двигателем КиберБоат-330 получил ракетно-пулеметный модуль. Судно в инициативном порядке разработано в конструкторском бюро Санкт-Петербурского политехнического университета Петра Великого.

- Водометный движитель и бронированное днище позволяют проходить участки песчаной мели, не боясь повредить беспилотную платформу, - рассказал "РГ" заместитель директора Центра технологических проектов Павел Булдаков.

Катер оснащен гибридным двигателем, который работает за счет заряда солнечных и аккумуляторных батарей. Максимальная скорость движения - 60 узлов (110 километров в час). Дальность хода в зависимости от режима 400 - 500 морских миль. Мореходность - до 4 баллов.

- Стойка контропрокидывания повышает мореходность, то есть если судно перевернется, то оно восстановится на ровный киль. Баллоны с особым заполнением обеспечивают полную непотопляемость в случае повреждения корпуса, - добавил Булдаков.

Водоизмещение катера 550 килограмм позволяет разместить на нем модуль с ракетами и пулеметом. Благодаря тепловизору и лидару судно может использоваться для патрулирования акватории в любых метеоусловиях.

Николай Грищенко