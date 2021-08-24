В Белоруссии начались совместные с Россией учения тылового и технического обеспечения

Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области.

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения с силами и средствами тылового и технического обеспечения армий двух стран проходят в Белоруссии перед стратегическими учениями "Запад-2021", сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"С 23 по 27 августа на Обуз-Лесновском полигоне, учебном центре "Лесище", а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического и материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России", - сообщается в понедельник в Тelegram-канале министерства.

Отмечается, что "цель учения – проверка готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

Всего в учениях будут задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.

Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.