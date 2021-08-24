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ЦАМТО

ЗРПК "Панцирь-С1М" стал одной из новинок "Ростеха" на МВТФ "Армия-2021"

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Макет ЗРПК "Панцирь-С1М"
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М".
Источник изображения: © "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 23 августа. Одной из новинок "Ростеха" на МВТФ "Армия-2021" стал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" (модернизированная версия "Панцирь-С1"), способный обнаруживать воздушные цели на удалении до 80 км.

Как сообщила пресс-служба Госкорпорации, в модернизированном "Панцире-С1М" дальность поражения увеличена до 30 км, что обусловлено установкой многофункциональной радиолокационной станции наведения с фазированной антенной решеткой миллиметрового диапазона и новой ЗУР.

Комплекс отличается высокой огневой мощью, которая достигается за счет ракетно-пушечного вооружения, высокой скоростью реакции и способностью вести разведку и борьбу с целями в движении.

Ранее в этом году "Панцирь-С1М" уже демонстрировался на международной оружейной выставке IDEX в Абу-Даби, где представители иностранных государств проявили интерес к российской разработке.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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