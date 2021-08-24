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Интерфакс-АВН

В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: invoen.ru

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Танк Т-14 и другая бронетехника на новой тяжелой гусеничной платформе "Армата" в будущем будут экспортироваться, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 "Армата", и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе "Армата", должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей", - сказал он журналистам на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

На платформе "Армата" создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Российская армия в этом году получит первую партию танков Т-14 "Армата" - 20 боевых машин, сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Шугаев заявил, что за последние несколько лет Россия вывела на экспортный рынок бронетранспортер "Бумеранг", многоцелевой автомобиль "Тайфун-К" и противотанковый комплекс "Корнет" на базе бронеавтомобиля "Тигр", боевой робототехнический комплекс "Уран-9Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
Бумеранг
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1 комментарий
№1
24.08.2021 14:59
В СССР всегда сначала своя армия,а затем чужая. Правда у "эффективных менеджеров" по другому,как с Т-90 сначала Индия.
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