В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Танк Т-14 и другая бронетехника на новой тяжелой гусеничной платформе "Армата" в будущем будут экспортироваться, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 "Армата", и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе "Армата", должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей", - сказал он журналистам на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

На платформе "Армата" создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Российская армия в этом году получит первую партию танков Т-14 "Армата" - 20 боевых машин, сообщил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Шугаев заявил, что за последние несколько лет Россия вывела на экспортный рынок бронетранспортер "Бумеранг", многоцелевой автомобиль "Тайфун-К" и противотанковый комплекс "Корнет" на базе бронеавтомобиля "Тигр", боевой робототехнический комплекс "Уран-9Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М".