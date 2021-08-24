Делегация Беларуси обсудила на "Армии-2021" перспективные проекты взаимодействия с АО "Кронштадт"

ЦАМТО, 23 августа. В рамках форума "Армия-2021" состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО "Кронштадт" Сергеем Богатиковым.

Стороны проинформировали друг друга о возможностях предприятий в сфере создания БЛА, обсудили перспективные проекты взаимодействия в данной сфере, а также отметили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Подписано соглашение о сотрудничестве между организацией Госкомвоенпрома и АО "Кронштадт".

Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники, которые смогут самостоятельно обходить системы ПВО. Дроны будут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать необходимые решения. Российские беспилотники не уступают западным аналогам, в том числе китайским и израильским аппаратам. В настоящее время компания работает над созданием новейшей беспилотной системы "Молния", над тяжелым ударным беспилотником "Гром", а также ударными БАК "Орион" и "Сириус".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.