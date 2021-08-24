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ТАСС

Черноморский флот в конце года получит вооруженный "Калибром" ракетный корабль "Циклон"

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Церемония спуска на воду строящегося на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 801. Керчь, 24.07.2020
Церемония спуска на воду строящегося на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 801. Керчь, 24.07.2020.
Источник изображения: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым и

Начать испытания нового корабля планируют в ближайшее время

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Циклон" войдет в состав Черноморского флота (ЧФ) в конце года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Включение малого ракетного корабля "Циклон" в боевой состав Черноморского флота запланировано на конец 2021 года. Корабль будет выполнять задачи в составе соединения ракетных кораблей ЧФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершена подготовка к испытаниям нового корабля, начать их планируется в ближайшее время. "Циклон" базируется в Новороссийске, где будут проведены его государственные испытания. Экипаж корабля, сформированный из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге прибыл на корабль и приступил к его освоению.

Малый ракетный корабль "Циклон" построен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи и спущен на воду летом 2020 года. Он относится к проекту малых ракетных кораблей "Каракурт", имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2 500 миль, автономность - 15 суток.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
22800 МРК
Калибр КР
ЧФ
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