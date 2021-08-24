Универсальные самонаводящиеся торпеды и минное вооружение представляет КТРВ на форуме "Армия-2021"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" и НИИ мортеплотехники представляют на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" высокоэффективное торпедно-минное вооружение, сообщает пресс-служба корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), в состав которой входят предприятия.

"Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ, разработки НИИ мортеплотехники, предназначена для поражения надводных кораблей и судов, подводных лодок на глубинах до 500 м, а также для поражения стационарных объектов. Дальность хода - до 50 км, скорость - до 50 узлов, масса взрывчатого вещества - до 300 кг", - сказано в пресс-релизе, распространенном на форуме.

Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" демонстрирует универсальную электрическую телеуправляемую самонаводящуюся торпеду ТЭ-2, способную с высокой эффективностью поражать подводные лодки, надводные корабли и другие цели в активном и телеуправляемом режимах.

Отмечается, что данная торпеда может использоваться как с подлодок, так и с надводных кораблей.

"Концерн является также разработчиком представленных в экспозиции КТРВ морской шельфовой мины МШМ и морских донных мин МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, используемых для создания минных заграждений", - сказано в пресс-релизе.