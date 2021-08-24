Морскую версию дронов-камикадзе разрабатывают в России

Компания ZALA Aero разрабатывает морскую версию ударного беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА. Основной этап государственных испытаний комплекса находится в завершающей стадии.

Об этом сообщили представители компании на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Они добавили, что КУБ-БЛА будут эксплуатировать на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличит их боевые возможности.

Кроме того, морское применение дронов-камикадзе может быть реализовано для всех комплексов авиаразведки ZALA, что важно для комплексного решения мониторинга и охраны национальных территориальных вод. Одно из приоритетных направлений - роевое применение КУБ-БЛА в составе разведывательно-ударных комплексов.

На форуме отметили, что это будет первый российский образец беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Светлана Цыганкова