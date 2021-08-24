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ТАСС

Российский военторг планирует открыть магазины в странах Запада

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Военторг
Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Продукцией российского военторга также активно интересуются в Китае, сообщил генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. АО "Военторг" планирует выйти с продукцией "Армия России" на западный рынок. Об этом сообщил ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов.

"Иностранцы очень интересуются. Они массово скупают нашу продукцию. Более того, у нас есть планы по выходу на западный рынок. Пока у нас магазинов за рубежом нет", - сказал Павлов.

Он также отметил, что продукцией российского военторга активно интересуются в Китае.

"Иностранцам это нравится. Я даже могу сказать, несколько дружественных нам государств вступили с нами в коллаборацию и хотят делать аналогичные вещи у себя. Я не буду называть страны, потому что мы в начале пути, но на уровне министров обороны других государств к нам обращались с просьбой помочь им с организацией", - пояснил Павлов.

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Военторг
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