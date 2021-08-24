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РИА Новости

МВД готовит контракт на пистолет Лебедева компактный, который заменит пистолет Макарова

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Пистолет Макарова
Пистолет Макарова.
Источник изображения: © Flickr / Jewcano

ПАРК ПАТРИОТ, 23 авг - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" и МВД РФ готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Калашникова".

"Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", - сказали в компании.

Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тысяч "Макаровых".

Комментариями МВД России агентство пока не располагает.

Кроме того, по данным "Калашникова", интерес к ПЛК также проявили Минобороны РФ, "но говорить о конкретике пока преждевременно".

Группа компаний готова поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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