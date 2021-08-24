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Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Российские военные провели учения с использованием вертолетов в горах Таджикистана, было отработано нанесение условных ударов по позициям противника. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и боевых вертолетов Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы отработали элементы пилотирования в горах Таджикистана. В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов. Плановые полеты проходили в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях, отметили в ведомстве.

10 августа сообщалось о завершении совместных учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Как заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии.

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