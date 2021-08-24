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ЦАМТО

Компания Yugoimport-SDPR разработала многоцелевой ракетный комплекс NOVA

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Логотип Yugoimport
Логотип Yugoimport SDPR.
Источник изображения: https://www.cadcam-group.eu/

ЦАМТО, 23 августа. Сербская компания Yugoimport-SDPR на проведенной в Стамбуле выставке оборонной промышленности IDEF-2021 представила новый легкий многоцелевой ракетный комплекс NOVA.

Как сообщает Armyrecognition.com, система предназначена для борьбы с бронетехникой противника, поражения укрепленных сооружений, низколетящих воздушных и надводных морских целей. Комплекс NOVA может применяться с различных платформ, включая вертолеты, бронетехнику или небольшие корабли.

В состав комплекса входят ракета в контейнере, прицельно-пусковое устройство, наземная станция управления. Комплекс может применяться в установленной на технике или переносной (на треноге) версиях.

Ракета массой 26 кг оснащена двухступенчатым (стартовым, маршевым) ракетным двигателем, электронно-оптической / инфракрасной головкой самонаведения, а также осколочной массой 7 кг или кумулятивной весом 6,4 кг боевой частью. Диаметр боеприпаса в контейнере – 300 мм, длина – 1400 мм. Масса контейнера с ракетой – 35 кг, пусковой установки с двумя ракетами в ТПК – 76 кг. Заявленная дальность поражения целей – от 0,5 до 8 км, бронепробиваемость – 1000 мм стальной гомогенной брони. Масса оснащенной 14-дюймовым дисплеем наземной станции управления – 3 кг.

После пуска ракета под управлением инерциальной навигационной системы осуществляет полет в направлении цели. Изображение от головки самонаведения по радиоканалу передается на рабочее место оператора, который выполняет захват цели на конечном участке траектории.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Компании
Yugoimport
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