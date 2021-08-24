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РИА Новости

"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники

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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.

Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.

По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.

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Россия
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Ростех
Сплав НПО
Проекты
2020-й год
БПЛА
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