"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.

Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.

По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.